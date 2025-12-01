Coniugi trovati morti in casa a Firenze cosa sappiamo | l'allarme lanciato dal figlio nessun segno di effrazione

Continuano le indagini sulla morte dei coniugi Franco Giorgi e Gianna Di Nardo. I corpi sono stati trovati nella loro casa di Firenze con ferite d'arma da taglio. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio, ma non si escludono altre piste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi erano i coniugi trovati morti in casa a Firenze: la vita di Franco Giorgi e Gianna Di Nardo - Lui antiquario, lei ex dipendente comunale: chi erano Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, i coniugi trovati morti in casa a Firenze