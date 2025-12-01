Coniugi morti a Firenze l’ipotesi dell’omicidio sudicio | ‘Lui ha ucciso lei poi si è tolto la vita’

Firenze, 1 dicembre 2025 – Franco Giorgi avrebbe ucciso la moglie Gianna Di Nardo con una serie di coltellate all’addome. Dopodichè si sarebbe tolto la vita. E’ l’ipotesi investigativa principale sulla quale stanno lavorando gli inquirenti dopo il delitto che si è consumato nella giornata di ieri, domenica 1 dicembre, in via Orsini a Firenze. I corpi dei coniugi sono stati trovati in una palazzina di via Orsini. Le vittime sono Franco Giorgi, 74 anni e Gianna Di Nardo di 68. Antiquario e gallerista lui, ex impiegata lei. Le indagini dei carabinieri. Cosa è successo a Gavinana. Giorgi avrebbe quindi ucciso la donna a coltellate per poi togliersi la vita con la stessa arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coniugi morti a Firenze, l’ipotesi dell’omicidio sudicio: ‘Lui ha ucciso lei, poi si è tolto la vita’

