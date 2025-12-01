?Coniugi morti a Firenze ipotesi omicidio-suicidio | Lui l' ha uccisa a coltellate e si è tolto la vita La verità da autopsia e telecamere

Se nella serata di domenica si era fatta strada l'ipotesi del duplice omicidio, sembra invece che le indagini propengano per un'altra possibilità, quella del femminicidio-suicidio:. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - ?Coniugi morti a Firenze, ipotesi omicidio-suicidio: «Lui l'ha uccisa a coltellate e si è tolto la vita». La verità da autopsia e telecamere

Due anziani coniugi, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. I corpi presentano ferite verosimilmente di un'arma da taglio. Sul posto i carabinieri che stanno effettuando i sopralluoghi. Nessuna ipotesi viene esclus - facebook.com Vai su Facebook

#Firenze: coniugi trovati morti in casa con ferite da taglio Vai su X

Coniugi morti a Firenze, ipotesi omicidio-suicidio: «Lui l'ha uccisa a coltellate e si è tolto la vita». La verità da autopsia e telecamere - Se nella serata di domenica si era fatta strada l'ipotesi del duplice omicidio, sembra invece che le indagini propengano per un'altra possibilità, quella del ... Segnala leggo.it

Coniugi morti a Firenze, l’ipotesi dell’omicidio sudicio: ‘Lui ha ucciso lei, poi si è tolto la vita’ - E’ l’ipotesi investigativa principale sulla quale stanno lavorando gli inquirenti. Secondo lanazione.it

Coniugi trovati morti in casa a Firenze: ipotesi omicidio-suicidio - La pista privilegiata dai carabinieri è quella legata a una possibile lite familiare tra l'antiquario Franco Giorgi e la moglie Gianna DI Nardo ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Coniugi morti a Firenze, l’ipotesi è omicidio-suicidio - suicidio: è l'ipotesi più accreditata sul caso della coppia di coniugi trovati senza vita nella loro casa, domenica nel primo pomeriggio, nel quartie ... Lo riporta controradio.it

Coniugi trovati morti in casa a Firenze, cosa sappiamo: l’allarme lanciato dal figlio, nessun segno di effrazione - I corpi sono stati trovati ieri, domenica 30 novembre, nella loro casa in via Giampaolo Orsini, a Firenze. Si legge su fanpage.it

Coniugi trovati morti in casa a Firenze, l'ipotesi è che l'antiquario abbia ucciso la moglie - suicidio, con il marito che avrebbe ucciso la donna a coltellate per poi togliersi la vita con la stessa arma: è questa una possibile ricostruzione al momento ipotizzata per la morte di Fr ... Scrive msn.com