Confiscati a Roma 3 milioni di euro all' uomo liquido vicino a mafia e banda della Magliana

Confiscati beni per oltre 3 milioni a due uomini legati a mafia e usura: patrimonio illecito restituito alla collettività romana.

Confiscati a Roma 3 milioni di euro ad un anziano usuraio vicino a mafia e banda della Magliana - L'uomo, 83 anni, svolgeva attività per conto di 'ndrangheta, Camorra e di Cosa Nostra e di un calabrese della zona dei Castelli Romani ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

