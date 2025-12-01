Confiscati a Roma 3 milioni di euro ad un anziano usuraio vicino a mafia e banda della Magliana

Immobili e soldi in contanti per oltre 3 milioni di euro sono l’ultimo strascico del lungo romanzo criminale di Roma. Sono stati sequestrati a un uomo di 83 anni, accusato di usura e riciclaggio, attività che avrebbe svolto sin dall’inizio degli Anni settanta per conto di organizzazioni mafiose e della Banda della Magliana. L’attività investigativa chiude parzialmente l’ operazione Ragnatela del 2021, con cui la Divisione Anticrimine ha ricostruito la carriera criminale e la posizione di due persone e le rispettive famiglie, indagando sui loro fondi economici e patrimoniali. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Roma ed eseguito dalla stessa Divisione dopo la sentenza della Cassazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Confiscati a Roma 3 milioni di euro ad un anziano usuraio vicino a mafia e banda della Magliana

Approfondisci con queste news

Le esperienze di riuso sociale di beni confiscati a Roma raccontano una comunità che ha saputo reagire, trasformando luoghi criminali in presìdi di democrazia, lavoro e inclusione. Ma le amministrazioni locali, le cooperative e le associazioni che li gestiscono - facebook.com Vai su Facebook

Roma, confiscato patrimonio da 3 milioni a usuraio 83enne: chi è l'uomo vicino alla Banda della Magliana. Tra i beni c'è anche un albergo - Unità immobiliari e disponibilità finanziarie per oltre 3 milioni di euro sono state confiscate a un romano di 83 anni, ... Segnala msn.com

Confiscato patrimonio da 3 milioni di euro a un usuraio vicino a mafia e Banda della Magliana - Confiscato in via definitiva il patrimonio di usuraio romano vicino alla mafia siciliana e della Banda della Magliana ... Si legge su fanpage.it

Roma, confiscato patrimonio da 3 milioni a usuraio 83enne vicino a boss mafia e Banda della Magliana - Unità immobiliari e disponibilità finanziarie per oltre 3 milioni di euro sono state confiscate a un romano di 83 anni, accusato di attività usurarie e di riciclaggio di capitali illecit ... msn.com scrive