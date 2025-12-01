Confesercenti Campania | 430 mila turisti in arrivo per il ponte dell’Immacolata
Grande presenza di turisti e importante ritorno per l’economica campana nel Ponte dell’Immacolata. Le previsioni del centro studi di Confesercenti Campania sono importanti: per il prossimo lungo week-end, 6-7-8 dicembre, il fatturato sfiorerà i 215 milioni di euro tra incassi delle attività ricettive e indotto indiretto per bar, ristoranti, commercio, artigianato e servizi. “La Campania, con Napoli in testa, continuerà ad essere una delle mete preferite dai turisti, stranieri e di altre parte d’Italia, anche nel prossimo week-end lungo dell’Immacolata. L’allungamento a tre notti e quattro giorni – afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno – del fine settimana consentirà alle nostre attività alberghiere e commerciali di beneficiare di incassi rilevanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Questa mattina, insieme al consigliere comunale con delega al Commercio Mario Pesca, ho incontrato il direttore generale Confesercenti Campania e vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno Pasquale Giglio, il presidente Confesercenti Salerno - facebook.com Vai su Facebook
Confesercenti, "360mila presenze e 100 milioni di fatturato'' - Napoli e la Campania ancora una volta ai vertici delle presenze in Italia per il 'Ponte di Ognissanti'. Segnala ansa.it
Confesercenti, incontro con le imprese degli Emirati arabi uniti - Ieri a Roma è andato in scena un "Fam Trip" (Familiarization Trip), dal titolo "Creating ... Da ansa.it