Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese Coppa Italia LIVE | le sue dichiarazioni

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese Coppa Italia: le sue dichiarazioni alla vigilia del match, valido per gli ottavi di finale 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Comincia il cammino in Coppa Italia della Juve. I bianconeri tagliano i nastri di partenza dagli ottavi di finale, affrontando l’Udinese tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Nel giorno di vigilia, lunedì 1 dicembre, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Aggiornamenti dalle 16 – «». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese Coppa Italia LIVE: le sue dichiarazioni

Scopri altri approfondimenti

Antonio Conte tranquillizza i tifosi del Napoli in conferenza stampa: Neres non ha niente di particolare ? Poi ha svelato come ha detto alla squadra di affrontare il match: "Guardargli negli occhi... vendendo cara la pelle" #AntonioConte #RomaNapoli #Nere - facebook.com Vai su Facebook

Chivu: "Paura di non vincerla? Io non ho paura di niente" Scatta improvvisamente l'allarme anti-incendio in conferenza stampa "Qualcuno sta fumando? Io no, mi dispiace io no" Vai su X

Ecco perché Spalletti non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Cagliari - Domani per la Juventus sarà già vigilia della sfida contro il Cagliari, ma Luciano Spalletti non terrà la classica conferenza stampa per presentare il match della ... Si legge su tuttojuve.com

Juventus, niente conferenza pre Cagliari per Spalletti a causa dello sciopero dei giornalisti - Cagliari in conferenza stampa a causa dello sciopero dei giornalisti ... Segnala gianlucadimarzio.com

Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: il VIDEO - Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match della 12ª giornata di Serie A 2025/26 (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Archiviat ... Segnala juventusnews24.com

Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali» - Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Domani torna la Serie A dei bianconeri con ... Da calcionews24.com

Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: quando parla alla vigilia del match del Franchi. Ufficiale l’orario - Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: quando parla alla vigilia del match del Franchi, valido per la 12ª giornata di Serie A 2025/26 La sosta per le nazionali è finalmente alle spalle, il c ... Scrive juventusnews24.com

Conferenza stampa Spalletti: salta l’appuntamento alla vigilia di Juve Cagliari. La motivazione - Conferenza stampa Spalletti: non si terrà il consueto appuntamento alla vigilia di Juventus Cagliari. Segnala cagliarinews24.com