Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese Coppa Italia | il VIDEO con le parole del tecnico bianconero

Juventusnews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese Coppa Italia: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match degli ottavi 202526. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) –  Comincia il  cammino in Coppa Italia  della Juve. I bianconeri tagliano i nastri di partenza dagli  ottavi di finale, affrontando  l’Udinese  tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Nel giorno di vigilia, lunedì 1 dicembre,  Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa  per presentare il match davanti ai media.   ha seguito LIVE le sue parole. LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI ALLA VIGILIA DI JUVE UDINESE . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa spalletti pre juve udinese coppa italia il video con le parole del tecnico bianconero

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese Coppa Italia: il VIDEO con le parole del tecnico bianconero

Approfondisci con queste news

conferenza stampa spalletti preConferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: «Bisogna aspettarsi un po’ di cambi. Vlahovic? Ecco quanto tempo starà fuori. Su Openda e David…» - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Coppa Italia Domani torna la Coppa Italia dei bianconeri con la Juventus pronta ad affrontare alle 21. Secondo calcionews24.com

conferenza stampa spalletti preJuventus-Udinese, la conferenza stampa di Spalletti - Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus - Si legge su ilbianconero.com

conferenza stampa spalletti preVlahovic Juve, Spalletti svela in conferenza i tempi di recupero! Ecco quando potrebbe tornare a disposizione il serbo - Vlahovic Juve, Spalletti svela le condizioni dell’attaccante: c’è attesa per il rientro del bomber serbo, le sue parole Domani alle 21. Si legge su calcionews24.com

Spalletti, Yildiz vicino al pollaio e la carta inattesa dal mazzo: “Può essere il regista Juve” - Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese ... tuttosport.com scrive

conferenza stampa spalletti preSpalletti svela il calciatore che voleva a Napoli: "Avrei voluto farmelo regalare" - Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre partita contro l'Udinese in Coppa Italia, ha parlato del momento che vivono i suoi soffermandosi su un calciatore in particolare, che ha ritrovato in bian ... Scrive msn.com

conferenza stampa spalletti preConferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: il VIDEO - Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match della 12ª giornata di Serie A 2025/26 (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Archiviat ... Segnala juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Spalletti Pre