Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese Coppa Italia | il VIDEO con le parole del tecnico bianconero

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese Coppa Italia: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match degli ottavi 202526. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Comincia il cammino in Coppa Italia della Juve. I bianconeri tagliano i nastri di partenza dagli ottavi di finale, affrontando l’Udinese tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Nel giorno di vigilia, lunedì 1 dicembre, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI ALLA VIGILIA DI JUVE UDINESE . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese Coppa Italia: il VIDEO con le parole del tecnico bianconero

Approfondisci con queste news

Antonio Conte tranquillizza i tifosi del Napoli in conferenza stampa: Neres non ha niente di particolare ? Poi ha svelato come ha detto alla squadra di affrontare il match: "Guardargli negli occhi... vendendo cara la pelle" #AntonioConte #RomaNapoli #Nere - facebook.com Vai su Facebook

Chivu: "Paura di non vincerla? Io non ho paura di niente" Scatta improvvisamente l'allarme anti-incendio in conferenza stampa "Qualcuno sta fumando? Io no, mi dispiace io no" Vai su X

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: «Bisogna aspettarsi un po’ di cambi. Vlahovic? Ecco quanto tempo starà fuori. Su Openda e David…» - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Coppa Italia Domani torna la Coppa Italia dei bianconeri con la Juventus pronta ad affrontare alle 21. Secondo calcionews24.com

Juventus-Udinese, la conferenza stampa di Spalletti - Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus - Si legge su ilbianconero.com

Vlahovic Juve, Spalletti svela in conferenza i tempi di recupero! Ecco quando potrebbe tornare a disposizione il serbo - Vlahovic Juve, Spalletti svela le condizioni dell’attaccante: c’è attesa per il rientro del bomber serbo, le sue parole Domani alle 21. Si legge su calcionews24.com

Spalletti, Yildiz vicino al pollaio e la carta inattesa dal mazzo: “Può essere il regista Juve” - Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese ... tuttosport.com scrive

Spalletti svela il calciatore che voleva a Napoli: "Avrei voluto farmelo regalare" - Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre partita contro l'Udinese in Coppa Italia, ha parlato del momento che vivono i suoi soffermandosi su un calciatore in particolare, che ha ritrovato in bian ... Scrive msn.com

Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: il VIDEO - Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match della 12ª giornata di Serie A 2025/26 (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Archiviat ... Segnala juventusnews24.com