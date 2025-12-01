Confcommercio incontra il nuovo questore Zanzini | Consolidato le basi per una stretta collaborazione

Riminitoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto presso la Questura di Rimini l’incontro tra il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini e il nuovo questore, Ivo Morelli, recentemente insediatosi alla guida della Questura riminese. L’incontro, cordiale e particolarmente proficuo, ha rappresentato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

confcommercio incontra nuovo questoreConfcommercio incontra il questore: "Faremo la nostra parte per la sicurezza" - Il tema della sicurezza al centro del primo incontro tra Confcommercio e il nuovo questore, Ivo Morelli. Segnala msn.com

confcommercio incontra nuovo questoreConfcommercio Rimini: incontro istituzionale tra il presidente Zanzini e il Questore Ivo Morelli - Si è svolto presso la Questura di Rimini l’incontro tra il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini e il nuovo Questore di ... Si legge su chiamamicitta.it

confcommercio incontra nuovo questoreRimini più sicura: nasce la sinergia tra Confcommercio e il nuovo Questore - Tavolo cordiale in Questura: Morelli e Zanzini uniti per prevenzione e sicurezza urbana ... altarimini.it scrive

Confcommercio incontra il questore: "Sicurezza prioritaria per le imprese" - I vertici dell'associazione di categoria hanno incontrato Salvatore Barilaro: "Da parte nostra piena disponibilità e sostegno per contrastare l'illegalità" Pisa, 24 ottobre 2025 – “Le imprese ci ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Confcommercio Incontra Nuovo Questore