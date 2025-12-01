Confagricoltura | Su olivicoltura agire adesso per recuperare competitività

Firenze, 1 dicembre 2025 – “Abbiamo molte olivicolture, tutte da salvaguardare, ma quello che non dobbiamo fare è attendere gli eventi. Il tempo è scaduto. Serve agire tempestivamente per recuperare lo stallo degli ultimi lustri”. A dirlo il presidente di Confagricoltura Toscana, Carlo Bartolini Baldelli, durante l’appuntamento “Olivicoltura: fra impresa e paesaggio”, promosso da Confagricoltura Toscana nell’ambito della rubrica “Toscana & Agricoltura” in diretta sul canale YouTube dell’associazione nel quale sono intervenuti anche Marco Vieri (Università di Firenze), Gennaro Giliberti (Regione Toscana) e Simone Guercini (Università di Firenze e Fondazione Pin), delineando criticità e possibili traiettorie di sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

