Inter News 24 Condò ha rivelato il proprio punto di vista sulla vittoria nerazzurra a Pisa e l’evoluzione delle scelte tattiche di chivu sul campo dei toscani. Della vittoria dell’Inter a Pisa e delle scelte tattiche di Cristian Chivu ha parlato il giornalista Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera. La vittoria dei nerazzurri ha avuto un’importanza fondamentale dopo le sconfitte con il Milan e l’Atletico Madrid, con l’Inter che, nonostante le difficoltà, ha portato a casa tre punti contro una squadra che in casa non subiva gol dal 14 settembre. Condò ha sottolineato come Chivu abbia gestito la situazione con saggezza, non sostituendo Lautaro Martinez dopo il difficile primo tempo, ma optando per il cambio di Thuram, un’intuizione che ha rinfrancato il capitano argentino, autore di una doppietta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condò sui nerazzurri dopo il match di Pisa: «L’Inter di Chivu cambia le gerarchie, da Bisseck a Frattesi e Diouf»