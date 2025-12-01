Condizioni Bonny la situazione aggiornata del francese | sarà in campo per la sfida contro il Venezia?

Inter News 24 Condizioni Bonny, il punto sull’ex attaccante del Parma fermo ai box nella partita di Serie A contro il Pisa nell’ultimo turno. L’attaccante dell’Inter, Bonny, ha dovuto saltare la trasferta di Pisa a causa di un attacco influenzale. Fortunatamente, le sue condizioni sono in netto miglioramento, ma ancora non è stato reintegrato nel gruppo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore ha continuato a seguire un programma individuale di recupero. La sua presenza in vista della sfida di Coppa Italia contro il Venezia sarà monitorata nei prossimi giorni, con i medici che continueranno a valutare l’evoluzione del suo stato di salute. 🔗 Leggi su Internews24.com

