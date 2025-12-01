Concorso docenti PNNR3 | Presidenti e Commissari presto le Commissioni Ecco dove si riaprono le candidature

Il Decreto del 26 ottobre 2023 n. 205 per la scuola secondaria e n. 206 per infanzia primaria e il Decreto n.8 del 19 gennaio 2024 stabiliscono i principali requisiti per i componenti delle commissioni giudicatrici e i relativi compensi che spettano in base alla funzione espletata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

