Concorso Comune Napoli 2026 in arrivo 139 nuove assunzioni | le figure richieste
Il Comune di Napoli si prepara ad assumere 139 nuovi dipendenti con contratti a tempo determinato di 2 anni. Le figure ricercate includono funzionari amministrativi, istruttori, psicologi, assistenti sociali ed educatori. Le nuove assunzioni sono previste dalla delibera di giunta n. 4802025, firmata dall’ex assessore al Welfare Luca Trapanese e anticipata da Fanpage.it. Il piano . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altre letture consigliate
Aperto il concorso per un posto di Operaio Esperto al Comune di Altavilla Milicia. C’è tempo fino al 21 dicembre 2025 per inviare la domanda. Qui tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Concorso Comune Napoli 2026 per 139 assunzioni: ecco la delibera, tutte le figure richieste - Ecco la delibera del Comune di Napoli per assumere 139 dipendenti nella nuova task force per i senza tetto e i poveri ... Riporta fanpage.it
Asia, assunzioni di 100 nuovi spazzini: il Comune le affida pulizia di parchi e giardini di Napoli - Approvata la proroga della graduatoria idonei del concorsone per operatori ecologici del 2022. Si legge su fanpage.it
Napoli, 175 assunzioni nelle scuole comunali: «Per garantire la qualità del servizio» - Sottoscritti oggi al Comune di Napoli, presso gli uffici della Direzione Generale, 45 contratti di lavoro con il profilo professionale di Funzionario socioeducativo: sui tratta di personale che sarà ... Come scrive ilmattino.it
In Campania si assumono operatori ecologici a tempo indeterminato - PrimaVera Srl, società in house del Comune di Torre Annunziata (Napoli), ha pubblicato un nuovo concorso per la formazione di una graduatoria di operatori ecol ... ilfattovesuviano.it scrive