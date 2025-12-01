Con te… Napoli ribadisce la propria totale apoliticità – Comunicato Stampa
Napoli, 28 novembre 2025 – Il Direttivo del Comitato “Con te. Napoli” intende precisare e ribadire con la massima chiarezza che il Comitato interloquisce con tutte le forze politiche, senza alcuna distinzione di schieramento, esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità statutarie e di interesse collettivo. Le immagini apparse sui network, media o social, che ritraggono . L'articolo “Con te. Napoli” ribadisce la propria totale apoliticità – Comunicato Stampa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'episodio del gol di Neres che ha deciso Roma-Napoli ha creato più di una protesta in casa giallorossa Luca Marelli a DAZN ribadisce la bontà del gol e dell'operato dell'arbitro Massa e della sala VAR. Gian Piero Gasperini non è d'accordo Era fallo #R - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Conte risponde così alle parole del presidente De Laurentiis e chiarisce il suo rapporto con la squadra L'allenatore azzurro ribadisce la sincerità del suo legame con i giocatori al di là di ogni rumor #AntonioConte #NapoliAtalanta #SSCNapoli #sp Vai su X
“Con te… Napoli” ribadisce la propria totale apoliticità – Comunicato Stampa - Il Comitato chiarisce il senso degli incontri istituzionali e conferma l’impegno esclusivo per l’interesse collettivo dei tifosi e lo sviluppo delle infrastrutture sportive senza alcuna appartenenza p ... Riporta dailynews24.it