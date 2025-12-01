Con l’amministrazione Trump cresce il ruolo di AmCham Italy

L’amministrazione Trump ha riportato al centro del dibattito globale il tema delle barriere commerciali e delle asimmetrie regolatorie che penalizzano le imprese statunitensi all’estero. In questo contesto, il ruolo di AmCham Italy – da oltre 110 anni ponte tra Italia e Stati Uniti – diventa ancora più strategico per assicurare che il corridoio transatlantico resti solido, competitivo e libero da ostacoli invisibili. Ed è proprio in un momento così complesso che questa istituzione, presieduta da Stefano Lucchini e che raggruppa 630 grandi aziende presenti in tutti i settori, svolge appieno il suo ruolo di mediazione e di punto di riferimento nella community italo-americana. 🔗 Leggi su Panorama.it

