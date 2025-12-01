Firenze, 1 dicembre 2025 - Il 1 dicembre 1955, Rosa Parks compì un gesto semplice ma rivoluzionario: rifiutò di alzarsi da un posto sull’autobus a Montgomery, in Alabama. Quel “No” divenne il simbolo di una lotta per i diritti civili che avrebbe cambiato il mondo. Da allora, milioni di persone hanno compreso che anche un’azione individuale può innescare grandi trasformazioni. Quel No rivoluzionario, oggi, a distanza di 70 anni, rivive nella campagna ideata da at-autolinee toscane per il Rosa Parks Day. Un’immagine forte e immediata: un grande “No” in caratteri blu su sfondo arancione, accompagnato dalla silhouette stilizzata di Rosa Parks seduta tranquilla su un autobus, anch’essa in blu. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con At rivive il 'No' rivoluzionario di Rosa Parks