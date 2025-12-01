Comunicato Stampa | Questo Natale scegli tu cosa portare!
Il Natale è sempre più vicino: si addobbano le case, si accendono le luci per le strade e le insegne dei punti vendita Sole365 brillano come una stella cometa che guida il cammino di chi cerca tutta la qualità del Natale. Quest'anno l'iniziativa Spesa Sospesa sarà attiva, negli oltre 100 punti vendita Sole365, dal 24 novembre al 31 dicembre 2025. Tutti i clienti potranno condividere la gioia delle feste con le famiglie più bisognose donando 1 € in cassa, un piccolo gesto che garantirà due pasti essenziali a chi ne ha più bisogno. L'iniziativa è attiva anche su CosìComodo, il servizio di spesa online di Sole365. 🔗 Leggi su Iltempo.it
