Comunicato Stampa | CRV - Gianmaria Potenza dona al Consiglio regionale del Veneto l' opera scultorea Grappolo d' uva
Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha espresso “la nostra sincera gratitudine al Maestro per averci fatto questo dono, per averci regalato una parte di sé, della sua arte, della sua vita.” Il Segretario Generale del Consiglio, Roberto Valente, ha sottolineato “la bellezza della Mostra delle opere di Gianmaria Potenza che è stata ospitata a palazzo Ferro Fini: ha riscosso un successo straordinario, in primis tra i consiglieri regionali. Sono quindi contento che una parte dell'esposizione rimanga qui, con noi. E sono sicuro che la scultura ‘Il grappolo d'uva', che farà bella mostra di sé, a palazzo Ferro Fini, adagiata in una teca luminosa, susciterà un'ottima impressione e colpirà favorevolmente anche quelli che saranno i nuovi inquilini: i consiglieri regionali della XII legislatura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
