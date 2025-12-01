Compagnoni analizza il momento dell’Inter | Un periodo strano indecifrabile

Inter News 24 Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha effettuato una riflessione sulle difficoltà recenti dei nerazzurri e sull’importanza della vittoria contro il Pisa. Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha commentato il momento difficile che l’Inter sta vivendo dopo la vittoria contro il Pisa. «È un momento strano, indecifrabile per l’Inter», ha dichiarato Compagnoni negli studi di Sky Sport. «Veniva da due sconfitte pesanti, ma sul piano dell’immagine e non delle prestazioni». Il giornalista ha evidenziato i buoni spunti visti in Champions League, come i 20-25 minuti di grande calcio a Madrid, ma ha anche sottolineato l’importanza della vittoria contro il Pisa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Compagnoni analizza il momento dell’Inter: «Un periodo strano, indecifrabile»

