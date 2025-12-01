Matacena: “Formazione e giovani professionisti le priorità”. Fontana: “Ordine in salute e percentuali record d’incasso”. AVERSA – “ In poco più di dieci anni l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord è cresciuto fino a superare i 1.500 iscritti, un risultato che ci rende orgogliosi e che lascia ben sperare per il futuro. Il destino è quello di diventare sempre più un riferimento per la professione, luogo di confronto e crescita; al prossimo Consiglio auguro di continuare a rafforzare il prestigio dei colleghi mettendo sempre le loro esigenze al centro. La nostra struttura dispone di un patrimonio di competenze ed eccellenze che lo ha reso punto di incontro per tanti professionisti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Commercialisti, l’Ordine di Napoli Nord approva il bilancio di previsione