Commercialisti l’Ordine di Napoli Nord approva il bilancio di previsione
Matacena: “Formazione e giovani professionisti le priorità”. Fontana: “Ordine in salute e percentuali record d’incasso”. AVERSA – “ In poco più di dieci anni l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord è cresciuto fino a superare i 1.500 iscritti, un risultato che ci rende orgogliosi e che lascia ben sperare per il futuro. Il destino è quello di diventare sempre più un riferimento per la professione, luogo di confronto e crescita; al prossimo Consiglio auguro di continuare a rafforzare il prestigio dei colleghi mettendo sempre le loro esigenze al centro. La nostra struttura dispone di un patrimonio di competenze ed eccellenze che lo ha reso punto di incontro per tanti professionisti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Oggi, dalle 12:00 alle 13:00, non perdete l'intervento di Raffaella Ferrai, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto, al @Festival dell'Economia di Trento. Il tema della sessione sarà "Studi professionali in car - facebook.com Vai su Facebook
Commercialisti, l’Ordine di Napoli Nord approva il bilancio di previsione Vai su X