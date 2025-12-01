Come tre suore ottuagenarie hanno occupato un convento in Austria aprendo un caso diplomatico in Vaticano

Dopo essere state trasferite in una casa di riposo contro la loro volontà, sono riuscite a tornare a casa. E la loro battaglia, diventata virale, è arrivata fino alla Santa Sede. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Come tre suore ottuagenarie hanno occupato un convento in Austria, aprendo un caso diplomatico in Vaticano

Altre letture consigliate

Tre suore ottuagenarie, fuggite dalla casa di cura e tornate nel loro convento abbandonato vicino a Salisburgo, hanno ottenuto il permesso di restare “fino a nuovo avviso”, a patto di stare lontane dai social media. - facebook.com Vai su Facebook

Come tre suore ottuagenarie hanno occupato un convento in Austria, aprendo un caso diplomatico in Vaticano - Dopo essere state trasferite in una casa di riposo contro la loro volontà, sono riuscite a tornare a casa. Scrive wired.it

L’intimazione alle suore fuggite dall’ospizio in Austria: “Restate in convento ma solo se abbandonate i social” - Le tre suore ultra ottantenni scappate dalla casa di cura in cui erano state portate per tornare nel loro vecchio convento ormai abbandonato a Goldenstein ... Riporta fanpage.it

Una strana storia di suore, occupazioni abusive e social media - È ambientata in un paesino non lontano da Salisburgo ed è seguita ormai da mesi dai giornali austriaci e internazionali ... Si legge su ilpost.it