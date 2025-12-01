Come sta Trump? La Casa Bianca pubblica il referto medico del presidente

1 dic 2025

(Adnkronos) – Donald Trump gode di una salute cardiovascolare “eccellente” e non presenta alcuna anomalia agli organi interni. È quanto emerge dagli esami del presidente degli Stati Uniti condotti nell’ambito del check-up medico completo richiesto per la sua fascia d’età, tra cui una risonanza magnetica eseguita durante una visita a sorpresa in ospedale lo scorso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

come sta trump la casa bianca pubblica il referto medico del presidente

© Ildifforme.it - Come sta Trump? La Casa Bianca pubblica il referto medico del presidente

