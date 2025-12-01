Come sta Trump? La Casa Bianca pubblica il referto medico del presidente

(Adnkronos) – Donald Trump gode di una salute cardiovascolare “eccellente” e non presenta alcuna anomalia agli organi interni. È quanto emerge dagli esami del presidente degli Stati Uniti condotti nell’ambito del check-up medico completo richiesto per la sua fascia d’età, tra cui una risonanza magnetica eseguita durante una visita a sorpresa in ospedale lo scorso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Come sta Trump? La Casa Bianca pubblica il referto medico del presidente

Altri contenuti sullo stesso argomento

Più di 50 alberi, 10mila farfalle blu e 213 metri di ghirlande: Melania Trump svela le decorazioni di Natale della Casa Bianca - facebook.com Vai su Facebook

Melania Trump lancia la sua casa di produzione #ANSA Vai su X

'Casa è dove sta il cuore', tema di Melania Trump per il Natale - Questo il tema del Natale alla Casa Bianca scelto dalla first lady Melania Trump per "mettere in luce il carat ... Si legge su msn.com

Ultimatum di Trump a Maduro: “Lascia il Paese o attacchiamo”. ‘No’ del leader venezuelano che riappare in pubblico dopo giorni - Il presidente venezuelano rifiuta l'offerta di Trump e riappare in pubblico dopo giorni di assenza. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, due soldati colpiti - I media internazionali riportano di una sparatoria ad un isolato vicino alla Casa Bianca e di due membri della Guardia nazionale colpiti. Come scrive ansa.it

Spari vicino alla Casa Bianca: colpiti due soldati. Trump: "È un animale, pagherà" - Due soldati della Guardia Nazionale sono stati gravemente feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa ... Secondo iltempo.it

Spari alla Casa Bianca, Trump: "Atto di terrore e malvagità, crimine contro l'umanità intera" - Secondo la segretaria Kristi Noem, la colpa sarebbe dell’amministrazione Biden per averlo fatto entrare negli Stati Uniti. Riporta lastampa.it

Morta Sarah Beckstrom, la Guardia Nazionale ferita vicino alla Casa Bianca. Trump incolpa Biden e scatta la revisione delle green card - Aveva 20 anni e aveva giurato il giorno prima dell'attentato. today.it scrive