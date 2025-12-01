Come sta ora Belen Rodriguez | l’attacco di panico e il coraggio della conduttrice

Come sta Belen Rodriguez? Negli ultimi giorni lo stato di salute della conduttrice ha fatto preoccupare moltissimo il pubblico. Nel corso di un’intervista infatti la showgirl argentina era apparsa in difficoltà ed era stato chiaro che non stesse bene. Poco dopo a confermarlo era stata la stessa Belen che, con grande coraggio, aveva svelato di aver preso dei tranquillanti per affrontare un attacco di panico. L’antefatto: il video virale e la confessione di Belen Rodriguez. Belen Rodriguez aveva scelto con coraggio di raccontare quanto accaduto dopo che il video che la vedeva sul palco di un evento di Vanity Fair era diventato virale, scatenando commenti e illazioni sul suo stato di salute. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Come sta ora Belen Rodriguez: l’attacco di panico e il coraggio della conduttrice

