Come sta Emma Bonino | il ricovero la terapia intensiva e i problemi di natura pressoria
Emma Bonino è ricoverata da ieri domenica 30 novembre all’ospedale romano Santo Spirito in terapia intensiva. Al momento è vigile e reagirebbe agli stimoli. I problemi che l’hanno costretta a ricorrere all’aiuto dei sanitari sono di natura pressoria. Insufficienza respiratoria la diagnosi. Secondo i giornali Bonino è arrivata in ospedale in codice rosso. La leader radicale per anni ha combattuto contro un tumore, microcitoma polmonare dicono i referti. Si tratta di una forma aggressiva di cancro ai polmoni che le è stata diagnosticata nel 2015. Dopo 8 anni di cure, nel 2023 aveva annunciato la conclusione vittoriosa delle terapie. 🔗 Leggi su Open.online
