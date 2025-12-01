Come sta Emma Bonino dopo il malore Magi | grande lottatrice
Roma, 1 dicembre 2025 - Sono "stabili" le condizioni di Emma Bonino, ricoverata per un malore dalla serata di ieri in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma. E' quanto si apprende da fonti di +Europa, secondo cui Bonino - in attesa di "ulteriori accertamenti" - è sempre stata "vigile" In giornata, viene spiegato, sarà diffuso un bollettino medico. "Emma è ricoverata, stiamo aspettando i risultati degli accertamenti medici di queste prime ore, è vigile e siamo fiduciosi di avere in giornata notizie di miglioramenti perchè Emma è una grande lottatrice, le mandiamo il nostro abraccio affettuoso e la aspettiamo", dice il segretario di +Europa Riccardo Magi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
