Come sta Bonny? L’aggiornamento sulle sue condizioni

Come sta Bonny. Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante dell’ Inter, ha dovuto fare i conti con una sindrome influenzale proprio alla vigilia della sfida contro il Pisa. Questa improvvisa indisposizione gli ha impedito di prendere parte alla trasferta in Toscana, costringendo lo staff medico nerazzurro a monitorare attentamente le sue condizioni nei giorni successivi. Nonostante il miglioramento progressivo, Bonny non è ancora pronto a tornare in campo con piena continuità. Il recupero fisico del giocatore procede, ma i responsabili tecnici e medici dell’ Inter preferiscono procedere con cautela. Oggi il giocatore non si è allenato, segno che il suo rientro verrà valutato con attenzione nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it