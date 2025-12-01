Come si distingue una contrazione preparatoria da una vera contrazione di travaglio?
Buongiorno! Mi capita da qualche settimana di sentire la pancia che si indurisce, a volte per alcuni secondi. Alcune persone mi hanno detto che potrebbero essere contrazioni di Braxton Hicks, ma non so come riconoscerle davvero. Come si distingue una contrazione preparatoria da una vera contrazione di travaglio? C’è qualcosa da osservare in particolare? Grazie se vorrà rispondermi! L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Argomenti simili trattati di recente
Il filosofo Aristotele distingue tra il “fare” come mezzo per raggiungere un fine e l’azione che è fine a sé stessa. I gesti in cucina sembrano vivere a metà: sono belli in sé, e allo stesso tempo generano bellezza. Sono gesti intimi e personali, eppure sempre al se - facebook.com Vai su Facebook