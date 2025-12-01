Come si distingue una contrazione preparatoria da una vera contrazione di travaglio?

Gravidanzaonline.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buongiorno! Mi capita da qualche settimana di sentire la pancia che si indurisce, a volte per alcuni secondi. Alcune persone mi hanno detto che potrebbero essere contrazioni di Braxton Hicks, ma non so come riconoscerle davvero. Come si distingue una contrazione preparatoria da una vera contrazione di travaglio? C’è qualcosa da osservare in particolare? Grazie se vorrà rispondermi! L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

come si distingue una contrazione preparatoria da una vera contrazione di travaglio

© Gravidanzaonline.it - “Come si distingue una contrazione preparatoria da una vera contrazione di travaglio?”

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Distingue Contrazione Preparatoria Vera