Come si distingue una contrazione preparatoria da una vera contrazione di travaglio?
Buongiorno! Mi capita da qualche settimana di sentire la pancia che si indurisce, a volte per alcuni secondi. Alcune persone mi hanno detto che potrebbero essere contrazioni di Braxton Hicks, ma non so come riconoscerle davvero. Come si distingue una contrazione preparatoria da una vera contrazione di travaglio? C'è qualcosa da osservare in particolare? Grazie se vorrà rispondermi!
