Com‘è nato 3636 il numero unico d’emergenza antenato del 118
UNA SOFTWARE HOUSE con base operativa a Massarosa (Lucca) con oltre quarant’anni d’esperienza negli applicativi dedicati al settore socio-sanitario. È Gruppo Informatico, azienda alla quale si deve la creazione del numero unico per le chiamate d’emergenza 3636, antesignano dell’attuale 118, sperimentato per la prima volta nel 1993 in provincia di Pistoia. Prima di allora, in caso di necessità di un’ambulanza, il cittadino chiamava direttamente l’associazione di volontariato di sua conoscenza e non era raro che su un intervento giungessero più mezzi. Oggi, grazie a quel primo esperimento, gli interventi di soccorso sono più efficienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
