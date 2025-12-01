Come lo spettacolo prime shadow di stranger things si collega alla stagione 5
il collegamento tra stranger things: the first shadow e la serie principale. La stagione 5 di Stranger Things porta i protagonisti di Hawkins a confrontarsi con Vecna, presentando numerosi colpi di scena e rivelazioni chiave. Uno dei punti più discussi riguarda la trama del prequel teatrale Stranger Things: The First Shadow, che, nonostante sia inserito nel calendario narrativo, non si integra perfettamente con la continuity della serie. Questo spettacolo mette in scena le origini di Henry Creel, futuro Vecna, ambientandosi nel 1959, in un’epoca precedente gli eventi principali della serie. La rappresentazione si svolge in un contesto storico differente, con dettagli che arricchiscono e allo stesso tempo complicano la compatibilità con la trama canonica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
