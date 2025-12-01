Come LinkedIn ha rivoluzionato il settore delle HR

Quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adamoli * Negli ultimi anni LinkedIn è passato dall’essere uno strumento per pochi addetti a pilastro del mercato del lavoro, con oltre 1,1 miliardi di iscritti a livello globale. Solo in Italia, all’inizio del 2024, si registravano circa 20 milioni di membri, pari a circa il 34% della popolazione totale e il 40% della popolazione adulta, nonostante l’incertezza economica e geopolitica. La piattaforma è centrale nei processi di internal mobility, con una progressione di carriera aumentata del 6% nell’ultimo anno. Da semplice spazio per cercare lavoro, è diventata un luogo di costruzione continua dell’identità professionale, dove il profilo racconta competenze e relazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

