Come LinkedIn ha rivoluzionato il settore delle HR
Adamoli * Negli ultimi anni LinkedIn è passato dall’essere uno strumento per pochi addetti a pilastro del mercato del lavoro, con oltre 1,1 miliardi di iscritti a livello globale. Solo in Italia, all’inizio del 2024, si registravano circa 20 milioni di membri, pari a circa il 34% della popolazione totale e il 40% della popolazione adulta, nonostante l’incertezza economica e geopolitica. La piattaforma è centrale nei processi di internal mobility, con una progressione di carriera aumentata del 6% nell’ultimo anno. Da semplice spazio per cercare lavoro, è diventata un luogo di costruzione continua dell’identità professionale, dove il profilo racconta competenze e relazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
NUOVA FIAT 127 ABARTH: IL TRIBUTO DIGITALE ALLA STORICA COMPATTA [RENDER] Il mito della Fiat 127 Abarth rivive in chiave moderna! Nelle ultime ore, il designer digitale Angelo Berardino ha pubblicato su LinkedIn un render spettacolare - facebook.com Vai su Facebook
Come LinkedIn ha rivoluzionato il settore delle HR - Adamoli * Negli ultimi anni LinkedIn è passato dall’essere uno strumento per pochi addetti a pilastro del mercato del lavoro, ... msn.com scrive
LinkedIn: la ricerca di professionisti passa ora per l’AI - L’introduzione di nuove tecnologie nel settore del lavoro rappresenta un elemento significativo delle trasformazioni in corso. Si legge su tecnoandroid.it
LinkedIn rivoluziona la ricerca di professionisti con l’intelligenza artificiale - LinkedIn introduce negli Stati Uniti la Ricerca di persone basata sull’intelligenza artificiale per gli abbonati Premium, semplificando la connessione con professionisti rilevanti grazie a ricerche in ... Scrive news.fidelityhouse.eu