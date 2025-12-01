Come guardare lo speciale ballando con le stelle ballo delle festività

Il mondo della danza e dell’intrattenimento televisivo si prepara a un evento speciale che segna un primo assoluto: la trasmissione di un holiday show con il marchio di Dancing With The Stars. Le aspettative sono alte per una serata all’insegna di spettacolo, allegria e magia natalizia, che si terrà il 2 dicembre 2025. In questa occasione, il pubblico potrà godere di una versione ridotta del popolare format, che quest’anno celebra sia la fine di una stagione di successo sia il clima festivo. L’evento si inserisce pochi giorni dopo il grande finale della 34ª stagione, vinta da Robert Irwin e Witney Carson. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Come guardare lo speciale ballando con le stelle ballo delle festività

Unisciti a noi per guardare un annuncio speciale. 2 dicembre 2025, 14:00 (GMT) / 15:00 (CET) - facebook.com Vai su Facebook

