come apparecchiare la tavola in bianco per le feste di natale

Tovaglie di lino latteo che ricordano la neve appena posata, piatti e bicchieri in vetro lavorato che diffondono la luce come se fossero di ghiaccio, posate e accessori satinati che ricoprono tutto come la brina. La mise en place per la tavola delle Feste è la più chic e luminosa dell'anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

