Coltivazione del cappero 150 anni dopo torna il saggio dimenticato di Tito Pasqui
Un secolo dopo la morte di Tito Pasqui e 150 anni dopo la prima (e unica) edizione, è stato di nuovo pubblicato il breve saggio “Coltivazione del cappero”, ora reperibile su Amazon. Lo scritto, estratto dal giornale ufficiale per la pubblicazione degli Atti Amministrativi e giudiziari della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
"Coltivazione del cappero", 150 anni dopo torna il saggio dimenticato di Tito Pasqui - L’opera di Tito Pasqui, depositata cento anni fa presso la Biblioteca Comunale della sua amata Forlì e oggi conservata nella sezione Fondi Antichi, rappresenta il frutto di decenni di studi ... Secondo forlitoday.it