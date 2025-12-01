Coltivazione del cappero 150 anni dopo torna il saggio dimenticato di Tito Pasqui

Un secolo dopo la morte di Tito Pasqui e 150 anni dopo la prima (e unica) edizione, è stato di nuovo pubblicato il breve saggio “Coltivazione del cappero”, ora reperibile su Amazon. Lo scritto, estratto dal giornale ufficiale per la pubblicazione degli Atti Amministrativi e giudiziari della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it