Colpo di scena Rai prende spunto da La Ruota Della Fortuna | cosa accadrà nei prossimi giorni
Dopo il grande successo de La Ruota Della Fortuna e dei numeri clamorosi che porta a Mediaset, la Rai ha preso una decisione clamorosa. La Ruota Della Fortuna è amatissima dal pubblico che continua a seguire il game show con notevole interesse. In una delle ultime puntate Gerry è anche apparso commosso dall’amore ricevuto e ha tenuto a ringraziare i fan che ogni sera si sintonizzano. La Rai punta alla vittoria in prima serata (MediasetInfinity – RaiPlay) – cityrumors.it Dal lato della concorrenza invece, Affari Tuoi porta sì importanti numeri, ma che non sono abbastanza per sconfiggere Mediaset nello share. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Approfondisci con queste news
Colpo di scena a Foggia! il Cosenza capitola al 100’ minuto e cade 2-1 contro l’ultima della classifica. Un risultato che dice una cosa chiara: questo campionato è durissimo per tutti, nessuna esclusa, nemmeno per chi inseguiva da vicino il Catania. Gli etne - facebook.com Vai su Facebook
Il colpo di scena #LaCorrida Vai su X
Festival di Sanremo, accordo storico tra Rai e Comune: colpo di scena/ “Cosa succederà nei prossimi tre anni” - Dopo quasi un anno di diatribe per il Festival di Sanremo, ecco che finalmente c’è un accordo tra il Comune e Rai. Riporta ilsussidiario.net
L'oroscopo dei colpi di scena del 30/10: un progetto del Leone prende luce - Secondo l’oroscopo dei colpi di scena di giovedì 30 ottobre 2025 un progetto del Leone prende luce. Si legge su it.blastingnews.com
La ricetta della felicità, stasera su Rai 1 la seconda puntata: Rosa sparisce nel nulla - Tutta Marina di Romagna è in subbuglio per la sparizione, ma non è l'unico colpo di scena della seconda puntata de La ricetta della felicità in onda stasera su Rai 1 alle 21. Come scrive movieplayer.it