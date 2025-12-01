Dopo il grande successo de La Ruota Della Fortuna e dei numeri clamorosi che porta a Mediaset, la Rai ha preso una decisione clamorosa. La Ruota Della Fortuna è amatissima dal pubblico che continua a seguire il game show con notevole interesse. In una delle ultime puntate Gerry è anche apparso commosso dall’amore ricevuto e ha tenuto a ringraziare i fan che ogni sera si sintonizzano. La Rai punta alla vittoria in prima serata (MediasetInfinity – RaiPlay) – cityrumors.it Dal lato della concorrenza invece, Affari Tuoi porta sì importanti numeri, ma che non sono abbastanza per sconfiggere Mediaset nello share. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Colpo di scena Rai, prende spunto da La Ruota Della Fortuna: cosa accadrà nei prossimi giorni