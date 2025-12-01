Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli sbanca l’Olimpico e manda un segnale fortissimo al campionato: 1-0 alla Roma, firmato dalla zampata di David Neres nel primo tempo. Gli azzurri battono la squadra di Gasperini, la scavalcano in classifica e volano al primo posto a quota 28 punti, agganciando il Milan in vetta. Una gara intensa, vibrante, giocata a ritmi alti soprattutto nella prima frazione, con gli azzurri più pericolosi e i giallorossi in crescita nella ripresa. Alla fine la decide l’episodio, ma soprattutto la solidità della squadra di Conte e una parata di Vanja Milinkovi?-Savi? nel finale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Colpo del Napoli all’Olimpico, decide Neres: Roma ko e Conte in vetta al campionato