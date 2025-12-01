Colpaccio Cremonese 3-1 a Bologna | Vardy trascina Nicola
Con il Monday Night tra Bologna e Cremonese si è conclusa la tredicesima giornata di Serie A. Al Renato Dall’Ara, a sorpresa, si impone 3-1 la formazione di Nicola, guidata dalla doppietta di Vardy e dalla rete di Payero. A nulla serve il gol realizzato da Orsolini, con i rossoblù che non sfruttano così l’occasione di issarsi a -1 dalla vetta. Bologna-Cremonese, il racconto del match. Sfida basata fin da subito su ottimi ritmi che generano occasioni importanti soprattutto per la formazione di casa, che si rende pericolosa in più di una circostanza. Quando il Bologna che sembra poter sbloccare il match da un momento all’altro, ecco che la Cremonese infila un perentorio uno-due tra il 31? ed il 35?, con Payero che sblocca il risultato e poi Vardy che raddoppia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
