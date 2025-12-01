Collu bene in Milan-Lazio | non c’è il rigore per i capitolini Paga il varista Di Paolo | le novità

Tiene incredibilmente ancora banco la vicenda del presunto calcio di rigore non concesso, nel recupero dell'ultimo Milan-Lazio 1-0 di campionato, dall'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari ai biancocelesti. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Collu bene in Milan-Lazio: non c’è il rigore per i capitolini. Paga il varista Di Paolo: le novità

