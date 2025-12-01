Rubio: "Incontro produttivo, ma c'è ancora molto lavoro da fare". Due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in attacchi russi avvenuti nella regione del Kherson. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Colloqui Usa-Ucraina a Miami, Trump: "Buone chance per un accordo di pace" | L'inviato americano Witkoff martedì vedrà Putin