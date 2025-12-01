Colloqui Usa-Ucraina a Miami Trump | Buone chance per un accordo di pace | L' inviato americano Witkoff martedì vedrà Putin
Rubio: "Incontro produttivo, ma c'è ancora molto lavoro da fare". Due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in attacchi russi avvenuti nella regione del Kherson. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Colloqui Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Chance per un accordo". E Witkoff vola a Mosca #ColloquiPace #USAUcraina #Trump #Accordo #Geopolitica #Florida #DiplomaziaInternazionale #Witkoff #Mosca #ConflittoUcraina Vai su X
Colloqui Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Chance per un accordo". E Witkoff vola a Mosca Rubio dopo l'incontro a Miami: "C'è molto lavoro da fare". Oggi Zelensky a Parigi per incontrare Macron. Russia, oltre il 30% del bilancio alla Difesa #ColloquiPace #USA - facebook.com Vai su Facebook
Colloqui Usa-Ucraina a Miami, Donald Trump ottimista: "Buone chance per un accordo" - Diplomazia in primo piano: Miami ospita i colloqui tra Ucraina e Usa su sicurezza, territori e prospettive di pace. Segnala notizie.it
Usa-Ucraina, colloqui «produttivi» a Miami. Trump: «Buone chance per un accordo». E Witkoff parte per Mosca - L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff si recherà domani a Mosca per colloqui sull'Ucraina. Riporta ilgazzettino.it
In Florida i colloqui Usa-Kiev. Rubio: «Sovranità da difendere» - Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di un incontro «produttivo ... Lo riporta ilmessaggero.it