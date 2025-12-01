Colloqui Usa-Ucraina a Miami nessun accordo Rubio-Zelensky su testo finale piano di pace Washington | Kiev ceda territori a Russia
L'incontro in Florida si è concentrato soprattutto su questioni territoriali, con “Washington che vuole che Kiev ceda territorio”. Le discussioni, descritte come “difficili” e “tesi”, hanno ruotato attorno al nodo cruciale: “l'attenzione si è concentrata su dove sarebbe stato effettivamente il confi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Colloqui Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Chance per un accordo". E Witkoff vola a Mosca #ColloquiPace #USAUcraina #Trump #Accordo #Geopolitica #Florida #DiplomaziaInternazionale #Witkoff #Mosca #ConflittoUcraina Vai su X
Colloqui Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Chance per un accordo". E Witkoff vola a Mosca Rubio dopo l'incontro a Miami: "C'è molto lavoro da fare". Oggi Zelensky a Parigi per incontrare Macron. Russia, oltre il 30% del bilancio alla Difesa #ColloquiPace #USA - facebook.com Vai su Facebook
Usa-Ucraina, colloqui «produttivi» a Miami. Trump: «Buone chance per un accordo». E Witkoff parte per Mosca - L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff si recherà domani a Mosca per colloqui sull'Ucraina. Si legge su ilgazzettino.it
Zelensky: bene i colloqui a Miami - I due presidenti parleranno, dice l'Eliseo, di situazione e condizioni per una pace giusta e duratura, ... Riporta rainews.it
Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina" - Sono giorni "importanti" per trovare una soluzione e porre fine alla guerra in Ucraina dopo quattro anni. Scrive rtl.it