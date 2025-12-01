Colloqui Usa-Ucraina a Miami nessun accordo Rubio-Zelensky su testo finale piano di pace Washington | Kiev ceda territori a Russia

Ilgiornaleditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro in Florida si è concentrato soprattutto su questioni territoriali, con “Washington che vuole che Kiev ceda territorio”. Le discussioni, descritte come “difficili” e “tesi”, hanno ruotato attorno al nodo cruciale: “l'attenzione si è concentrata su dove sarebbe stato effettivamente il confi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

colloqui usa ucraina a miami nessun accordo rubio zelensky su testo finale piano di pace washington kiev ceda territori a russia

© Ilgiornaleditalia.it - Colloqui Usa-Ucraina a Miami, nessun accordo Rubio-Zelensky su testo finale piano di pace, Washington: “Kiev ceda territori a Russia”

Approfondisci con queste news

colloqui usa ucraina miamiUsa-Ucraina, colloqui «produttivi» a Miami. Trump: «Buone chance per un accordo». E Witkoff parte per Mosca - L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff si recherà domani a Mosca per colloqui sull'Ucraina. Si legge su ilgazzettino.it

colloqui usa ucraina miamiZelensky: bene i colloqui a Miami - I due presidenti parleranno, dice l'Eliseo, di situazione e condizioni per una pace giusta e duratura, ... Riporta rainews.it

colloqui usa ucraina miamiColloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina" - Sono giorni "importanti" per trovare una soluzione e porre fine alla guerra in Ucraina dopo quattro anni. Scrive rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Colloqui Usa Ucraina Miami