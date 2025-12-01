Colleferro Ricordi aneddoti e… poesie un viaggio profondo nelle radici che Remo Fagiolo dedica alla città
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nell’ambito dei festeggiamenti per la Santa Patrona, il 4 Dicembre alle ore 16:30 presso la Sala Ripari del L'articolo Colleferro. “Ricordi, aneddoti e. poesie” un viaggio profondo nelle radici che Remo Fagiolo dedica alla città Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Argomenti simili trattati di recente
#ErasmusPlus #erasmus #erasmusplusproject Non è stato semplice collocare su una parete le foto più rappresentative dei mille ricordi che animano i nostri alunni e docenti dopo le esperienze Erasmus vissute insieme. Abbiamo provato a pensare una cartin - facebook.com Vai su Facebook