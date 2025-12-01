Colleferro Molto partecipata la processione per la traslazione della statuetta di Santa Barbara Patrona della città dal Tempietto alla Chiesa Madre
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Come annunciato, nel pomeriggio di Sabato 29 Novembre, si è ripetuta la tradizionale traslazione della statuetta di Santa L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
News recenti che potrebbero piacerti
“#Colleferro90AnniDiStoriaMusicaEComunità”. Molto seguito il concerto dell’Ensemble “#Butterfly – Giuseppe Pignatelli” nella Chiesa di Santa Barbara. Leggilo su #CronacheCittadine •> - facebook.com Vai su Facebook