Colleferro La Città Invisibile – paesaggi umani contemporanei Mostra fotografica con gli operatori di Minerva Ambiente al lavoro…
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Verrà inaugurata nel pomeriggio di Giovedì 4 Dicembre a Colleferro – Palazzo Ex Direzione BPD Corso Garibaldi, 22 L'articolo Colleferro. “La Città Invisibile – paesaggi umani contemporanei”. Mostra fotografica con gli operatori di Minerva Ambiente al lavoro. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Altre letture consigliate
90ª Festa di Santa Barbara – Colleferro Si sono aperti ieri i festeggiamenti per la novantesima edizione della Festa di Santa Barbara, Patrona della nostra città. La celebrazione ha preso avvio con la tradizionale Processione, accompagnata dalla Filarmonica - facebook.com Vai su Facebook