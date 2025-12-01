Colleferro La Città Invisibile – paesaggi umani contemporanei Mostra fotografica con gli operatori di Minerva Ambiente al lavoro…

Cronachecittadine.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Verrà inaugurata nel pomeriggio di Giovedì 4 Dicembre a Colleferro – Palazzo Ex Direzione BPD Corso Garibaldi, 22 L'articolo Colleferro. “La Città Invisibilepaesaggi umani contemporanei”. Mostra fotografica con gli operatori di Minerva Ambiente al lavoro. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro la citt224 invisibile 8211 paesaggi umani contemporanei mostra fotografica con gli operatori di minerva ambiente al lavoro8230

© Cronachecittadine.it - Colleferro. “La Città Invisibile – paesaggi umani contemporanei”. Mostra fotografica con gli operatori di Minerva Ambiente al lavoro…

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Citt224 Invisibile 8211