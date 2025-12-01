Colleferro Domenica 7 Dicembre imperdibile stage gratuito di tennis con il campione spagnolo Gonzalo Lopez Fabero all’Avio Tennis Club Bpd
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Domenica 7 Dicembre per tutti gli appassionati di tennis c’è un interessantissimo appuntamento da non perdere presso l’Avio L'articolo Colleferro. Domenica 7 Dicembre imperdibile stage gratuito di tennis con il campione spagnolo Gonzalo Lopez Fabero all’Avio Tennis Club Bpd Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Altre letture consigliate
Emanuele Crivellari, portiere dell'Ottavia, domenica mattina al "Caslini" di Colleferro dovrà rimboccarsi le maniche... - facebook.com Vai su Facebook
Tram sospesi in tutta Roma per due mesi dal 6 ottobre: info sui bus sostitutivi - Le linee dei tram saranno sospese in tutta Roma da lunedì 6 ottobre a domenica 7 dicembre 2025 per lavori lungo la Tangenziale Est. Da fanpage.it