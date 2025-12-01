Colico ha il suo nuovo campo in sintetico | Sport linfa vitale di una comunità

Colico ha un nuovo e splendido campo in sintetico. Si tratta di un manto in sintetico modernissimo, lo stesso utilizzato dalla Primavera dell'Atalanta, con un intaso in fibra di sughero e cocco ed erba riciclabile. L'opera è costata 800mila euro, di cui 230mila con contributo dalla Regione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it