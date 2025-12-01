Cocaina e alcol alla guida assolto neopatentato | Non gli furono letti i diritti alito vinoso non basta

Ravenna, 1 dicembre 2025 – Aveva raccontato di essersi addormentato al volante, nel cuore della notte, lungo viale Berlinguer. L’auto ribaltata, un albero abbattuto e l’arrivo della Polizia locale segnarono l’inizio di una vicenda che sembrava destinata a chiudersi con una condanna per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. E invece, per un ventenne ravennate, l’esito del processo è stato sorprendente: non doversi procedere perché il fatto non sussiste. Il neopatentato si ribaltò con l’auto. L’incidente risale alle 4 del 21 luglio 2024. Il giovane, neopatentato, venne trasportato al Pronto soccorso dopo essersi ribaltato con la sua Volkswagen Golf. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cocaina e alcol alla guida, assolto neopatentato: “Non gli furono letti i diritti, alito vinoso non basta”

