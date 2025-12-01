Close to heaven | vicino al paradiso a Lanzada l' incontro con l' alpinista Federica Mingolla
Sabato 6 dicembre, alle 21, la Sala Maria Ausiliatrice di Lanzada ospiterà una serata speciale dedicata all’alpinismo e all’avventura. Protagonista dell’incontro sarà Federica Mingolla, una delle climber italiane più conosciute e apprezzate a livello internazionale.Torinese, classe 1994 ma. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
