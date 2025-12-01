Quella di Claudio Mandia è una vicenda che allarmerebbe qualunque genitore i cui figli studiano all’estero, una storia quasi paradigmatica sul modo in cui fattori quotidiani e comuni come l’istruzione possano essere vissuti in situazioni differenti. Il giovane, originario di Battipaglia, si è infatti tolto la vita tra il 16 e il 17 febbraio 2022, alla vigilia dei suoi 18 anni, mentre era alla Ef Academy di Thornwood, nei pressi di New York. Claudio era uno studente molto brillante e impegnato, ma poco prima dei fatti aveva avuto un po’ di problemi contingenti con lo studio. Durante una prova di matematica sarebbe stato colto a copiare, infrangendo così le regole della scuola sul plagio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Claudio suicida negli Usa dopo 3 giorni nella “stanza bianca”. La tutor: “Minacce di tagliarsi? Lol”