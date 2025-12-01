Claudio suicida negli Usa dopo 3 giorni nella stanza bianca La tutor | Minacce di tagliarsi? Lol
Quella di Claudio Mandia è una vicenda che allarmerebbe qualunque genitore i cui figli studiano all’estero, una storia quasi paradigmatica sul modo in cui fattori quotidiani e comuni come l’istruzione possano essere vissuti in situazioni differenti. Il giovane, originario di Battipaglia, si è infatti tolto la vita tra il 16 e il 17 febbraio 2022, alla vigilia dei suoi 18 anni, mentre era alla Ef Academy di Thornwood, nei pressi di New York. Claudio era uno studente molto brillante e impegnato, ma poco prima dei fatti aveva avuto un po’ di problemi contingenti con lo studio. Durante una prova di matematica sarebbe stato colto a copiare, infrangendo così le regole della scuola sul plagio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Studente suicida in Usa: “Da 197 settimane aspetto ancora le condoglianze di #EFAcademy”, il padre di Claudio Mandia con la sorella in diretta a “Chi l’ha visto?”. “Con il massimo rispetto per le istituzioni americane, saremo lì a difendere le ragioni di Claudio - facebook.com Vai su Facebook
Suicida in Usa: “Claudio Mandia preoccupato di essere espulso dalla scuola e espresso pensieri suicidari”. L’allarme di un educatore, tra gli elementi emersi dalla causa civile contro #EFAcademy. “Perché noi genitori non informati?”. #chilhavisto? bit.ly/3QH Vai su X
Claudio suicida negli Usa dopo 3 giorni nella “stanza bianca”. La tutor: “Minacce di tagliarsi? Lol” - I genitori chiedono verità, anche alla luce di risvolti e misteri che continuano a emergere ... Come scrive ilgiornale.it
Claudio Mandia suicida a New York, il messaggio della tutor: “Ha minacciato di tagliarsi? Lol” - Claudio Mandia avrebbe manifestato più volte intenti suicidi nella Ef Academy di New York; secondo i genitori i segnali sarebbero rimasti inascoltati ... Segnala fanpage.it
Claudio Mandia, studente morto suicida a New York/ Il padre: “Minacciava di uccidersi, ma nessuno ci avvisò” - le nuove testimonianze sul caso del suicidio : "Mio figlio poteva essere salvato, gli insegnanti lo hanno ignorato" ... Come scrive ilsussidiario.net
Chi l'ha visto? Anticipazioni: in studio il padre di Claudio Mandia, il 18enne suicida dopo essere stato espulso da scuola a New York - Infine, il caso di Liliana Resinovich: quattro anni dopo la sua morte, il marito Sebastiano Visintin afferma che un uomo è andato da lui per raccontargli di aver dato dei sacchi neri alla moglie, ... affaritaliani.it scrive