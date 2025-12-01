Classifica Sole 24 su qualità della vita | Napoli al 104esimo posto ma è boom turistico

Teleclubitalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli finisce nelle retrovie della nuova classifica sulla qualità della vita 2025 del Sole 24 Ore: 104esimo posto, tra le peggiori province d’Italia, ma un dato positivo c’è: il turismo partenopeo. È questa la fotografia del report, che anche quest’anno conferma un divario profondo tra Nord e Sud: Trento guida la graduatoria, seguita da Bolzano, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

classifica sole 24 su qualit224 della vita napoli al 104esimo posto ma 232 boom turistico

© Teleclubitalia.it - Classifica Sole 24 su qualità della vita: Napoli al 104esimo posto ma è boom turistico

Contenuti che potrebbero interessarti

classifica sole 24 qualit224Qualità della vita, la classifica: Trento al top, sorpresa Roma in risalita. Reggio Calabria ancora in fondo - Lo certifica la trentaseiesima edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore, indagine lanciata nel ... Da msn.com

Una classifica svela le città italiane in cui la qualità di vita è al top - Il podio delle migliori città per qualità di vita non è un caso: le località che emergono combinano sviluppo economico, sostenibilità ambientale, servizi pubblici accessibili e un senso di ... Riporta siviaggia.it

Sicurezza e criminalità: nelle Marche Fermo la più ‘calda’, Macerata la più tranquilla - Secondo la classifica 2024 del Sole 24 Ore, il Fermano è al 57° posto nazionale con oltre 3. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Classifica Sole 24 Qualit224